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    • 12.04.2021 21:39
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    2021 Ramazan imsakiyesi! 2021 Antalya ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta?

    Ramazan imsakiyesi 2021: 'da sahur ve iftar saat kaçta? Antalya iftar vakti ve sahur saatleri 2021 hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen için geri sayım sona erdi. Dünya genelinde milyonlarca Müslüman Kur'an-ı Kerim'in indiği, İslam'ın temel ibadetlerinden olan orucun tutulduğu, Müslümanlar için en kutsal ay olan "On Bir Ayın Sultanı" , İslam alemi tarafından ibadetlerle geçirecek. Bu kapsamda Antalya ilinde yaşayan vatandaşlar Antalya iftar vakti ve sahur saatlerini öğrenmek istiyor. İşte !

    takvim.com.tr
    Antalya 2021 Ramazan imsakiyesi!

    Antalya iftar vakti ve sahur saatleri rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte o ilde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İslam alemi 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayını ibadetlerle geçirecek. Oruç ibadetlerini yerine getirecek olan milyonlarca kişi sahur vakitleri hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle Antalya ilinde ikamet eden ve sahura kalkacak olan vatandaşlar Antalya iftar vakti ve sahur saatleri 2021 ile ilgili aratmalar yaparak sahur saatini öğrenmek istiyor. Peki, Antalya sahur ve iftar saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya imsakiye 2021!

    ANTALYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

    Antalya ilk iftar saati 19.37 olacak. Antalya'da teravih saati ise 20.55 olarak eda edilecek.



    ANTALYA'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

    Antalya ilk sahur, 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece, 04.55'te yapılacak.

        ANTALYA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

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        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

        Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

        "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar."

        3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

        pça'da "savm" kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır. İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

        Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalıdır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir.

        İFTAR DUASI

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        ANLAMI:

        "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

        YEMEK DUASI:

        "Bismillâhirrahmânirrahîm

        Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

        ANLAMI:

        "Hamd Allah'a mahsustur. Hamd Allah'a mahsustur. Hamd Allah'a mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"
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