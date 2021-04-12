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    • 12.04.2021 08:21
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    ur ne zaman 2021? İlk oruç ne zaman tutulacak? Sahura bu gece mi kalkılacak? ile il il 2021 Ramazan imsakiyesi

    Mübarek konusunda araştırmalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Vatandaşlar tarafından 'İlk oruç ne zaman tutulacak? ura ne zaman kalkılacak? Soruları merak ediliyor. inde çok özel bir yere sahip olan içerisinde tutulacak olan oruç ibadeti nedeniyle bu ayın önemi bir kat daha artıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, sahura bu gece mi kalkılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    İlk oruç ne zaman 2021? Sahura bu gece mi kalkılacak?

    Sahur ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından 'İlk oruç ne zaman tutulacak? Sahura ne zaman kalkılacak? Soruları merak ediliyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan mübarek Ramazan ayı içerisinde tutulacak olan oruç ibadeti nedeniyle bu ayın önemi bir kat daha artıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, sahura bu gece mi kalkılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. 12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gecesine bağlayan gece ilk sahur yapılacak. İlk sahur yemeği imsak ile son bulduktan sonra 13 Nisan Salı günü ilk oruç tutulacak. İlk iftar akşam ezanının okunması ile 13 Nisan Salı akşamı açılacak.

    SAHUR NE ZAMAN 2021?

    Milyonlarca kişinin sorguladığı ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 2021 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;

    İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

    Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31
    İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52
    Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18
    Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37

    DİYANET İLE İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

        Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

        Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

        Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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