Sahur ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından 'İlk oruç ne zaman tutulacak? Sahura ne zaman kalkılacak? Soruları merak ediliyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan mübarek Ramazan ayı içerisinde tutulacak olan oruç ibadeti nedeniyle bu ayın önemi bir kat daha artıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, sahura bu gece mi kalkılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!