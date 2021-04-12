SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da 9 Nisan Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.