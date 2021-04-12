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    • 12.04.2021 23:19
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    Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edebilecekler mi? açıkladı

    Son dakika haberi... , yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevaplıyor. İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden yer alan sıkça sorulan sorulara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı Ramazanın gelişiyle merak edilen "Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?" sorusunun yanıtını verdi.

    takvim.com.tr
    İçişleri merak edilen soruyu yanıtladı

    İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevaplıyor.

    Sıkça sorulan sorulara bir yenisi daha eklendi.

    İçişleri Bakanlığı "Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?" sorusuna resmi site üzerinden yanıt verdi ve soruyu 'sıkça sorulan sorular' arasına ekledi.

    Soru 13. Ramazan ayı boyunca yeme- içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?

    Cevap 13: Son Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine toplantısı sonrasında yayımlanacak Genelgemizde açıklanacaktır.
    Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan'ın ilk günü olan 13.04.2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir.

    Diğer sorular ve yanıtları şu şekilde:

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        SORU 6

            SORU 7

            SORU 8

            SORU 9

                SORU 10

                SORU 11

                SORU 12
                    Haberler Güncel Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edebilecekler mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı