İşte Hakan'ın yazısındaki o çarpıcı bölüm:
Orhan Pamuk'un son romanı "Veba Geceleri" ile ilgili bir tartışma çıkmış durumda.
İddiaya göre:
Orhan Pamuk, romanında Atatürk'le alay ediyor!
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İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:
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"Veba Geceleri" romanında bir "Kolağası Kâmil" var.
[Orhan Pamuk romanında Atatürk'le alay mı ediyor]
Kolağası Kâmil'in temel özellikleri şunlar:
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- Askeri okulu derece ile bitirmiş.
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- İnce bıyıklarını yukarı doğru tarayan yakışıklı genç bir subay.
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- Annesi ikinci kez evlendiği için ona kırgın.
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- Çocukken kargaları kovalamış.
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- Postane basıp telgraf sistemine el koymayı başarmış.
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- Rum bir eczacının amblemini taşıyan komik bir bayrağı sallayarak komutan olmuş.
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- En sonunda da Cumhurbaşkanı olmuş.
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Bütün bu tanımlamalara bakıp da...
"Aaaa! Atatürk'ü anlatıyor" demeyecek biri çıkar mı acaba?
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Tabii ki çıkmaz.
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Şimdi esas soruyu soralım:
Orhan Pamuk'un Atatürk'le uğraşmasının amacı ne acaba?
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