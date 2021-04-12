Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.04.2021 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2021 08:58
    ABONE OL

    "" kitabında Atatürk ile dalga mı geçti? Orhan Pamuk'un Atatürk provokasyonunun hedefi ne?

    'un son kitabı 'nin yankıları sürüyor. Gazeteci , bugün kaleme aldığı köşesinde kitapta Atatürk ile alay ederek provokasyona kalkışan Orhan Pamuk'un amacının ne olduğunu irdeledi. Ahmet Hakan yazısında Orhan Pamuk'un alacağı tepkileri ön görüp "Veba Geceleri" kitabında Atatürk ile alay ederek Batı’ya “Burası işte böyle hoşgörüsüz bir ülke” mesajı vermek için tuzak mı kuruyor? sorusunu sordu.

    Atatürk ile dalga mı geçti?

    İşte Hakan'ın yazısındaki o çarpıcı bölüm:

    Orhan Pamuk'un son romanı "Veba Geceleri" ile ilgili bir tartışma çıkmış durumda.

    İddiaya göre:

    Orhan Pamuk, romanında Atatürk'le alay ediyor!

    *

    İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:

    *

    "Veba Geceleri" romanında bir "Kolağası Kâmil" var.

    [Orhan Pamuk romanında Atatürk'le alay mı ediyor]

    Kolağası Kâmil'in temel özellikleri şunlar:

    *

    - Askeri okulu derece ile bitirmiş.

    *

    - İnce bıyıklarını yukarı doğru tarayan yakışıklı genç bir subay.

    *

    - Annesi ikinci kez evlendiği için ona kırgın.

    *

    - Çocukken kargaları kovalamış.

    *

    - Postane basıp telgraf sistemine el koymayı başarmış.

    *

    - Rum bir eczacının amblemini taşıyan komik bir bayrağı sallayarak komutan olmuş.

    *

    - En sonunda da Cumhurbaşkanı olmuş.

    *

    Bütün bu tanımlamalara bakıp da...

    "Aaaa! Atatürk'ü anlatıyor" demeyecek biri çıkar mı acaba?

    *

    Tabii ki çıkmaz.

    *

    Şimdi esas soruyu soralım:

    Orhan Pamuk'un Atatürk'le uğraşmasının amacı ne acaba?

    *

        Ne yapmak istiyor?

        - Çarşıyı mı karıştırmak istiyor?

        - Kitabına ilgiyi mi arttırmak istiyor?

        - Bir tür tersten pi-ar mı yapmak istiyor?

        - Yurtdışına bir mesaj mı vermek istiyor?

        - Atatürk sevgisinin yükselişe geçtiği şu süreçte bir nefret objesi haline mi gelmek istiyor?

        - İç pazardan tamamen çıkmak mı istiyor?

        - İkinci bir Nobel mi almak istiyor?

        *

        Yoksa... Yoksa... Yoksa...

        Alacağı tepkileri öngörüp...

        Batı'ya "Burası işte böyle hoşgörüsüz bir ülke" mesajı vermek için tuzak mı kuruyor?

        *

        "Küçükken kargaları kovalardı" detayına bile yer vererek Atatürk'le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk'un niyeti ve amacı nedir?

        *

        Genelde her şeyi çok hesaplı kitaplı olan Orhan Pamuk, neden Atatürk'e bulaşmayı tercih etti?

        Hangi hesap kitapla hareket etti?

        *

        Valla ben bir sonuca ulaşamadım.

        Ulaşan varsa beri gelsin.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Orhan Pamuk "Veba Geceleri" kitabında Atatürk ile dalga mı geçti? Orhan Pamuk'un Atatürk provokasyonunun hedefi ne?