Yoksa... Yoksa... Yoksa...

Alacağı tepkileri öngörüp...

Batı'ya "Burası işte böyle hoşgörüsüz bir ülke" mesajı vermek için tuzak mı kuruyor?

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"Küçükken kargaları kovalardı" detayına bile yer vererek Atatürk'le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk'un niyeti ve amacı nedir?

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Genelde her şeyi çok hesaplı kitaplı olan Orhan Pamuk, neden Atatürk'e bulaşmayı tercih etti?

Hangi hesap kitapla hareket etti?

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Valla ben bir sonuca ulaşamadım.

Ulaşan varsa beri gelsin.