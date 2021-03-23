

II.ABDÜLHAMİD'İ HEDEF ALDI

Pamuk, Sultan II. Abdülhamid' hakkında "Muhafazakâr olması ve İslamı siyasallaştırmaktan bir fayda ummasının Abdülhamit'in bugünkü iktidar tarafından bu kadar sevilmesine yol açmıştır. Tabii müstebit olma ve milliyetçilik gibi benzerlikler de var" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN