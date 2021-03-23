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    • 23.03.2021 16:39
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    'tan , ve için skandal sözler: Türkiye'nin cesur insanları

    Hükümet karşıtı söylemler üzerinden prim yapma derdine düşen yazar , henüz yeni verdiği bir röportajda 'nin aslına döndürülmesiyle ilgili tepki çeken sözler sarf etti. Pamuk, CHP'nin siyaseten tepkiden kaçındığını belirterek 'Ayasofya Atatürkçü laikliğin simgelerinden biriydi. Camiye çevrildiğinde CHP'nin sessiz kalmalarını anlayamıyorum. Yüzde 55 aldığınız şehirde bunu yapmamalısınız' dedi. Pamuk ayrıca, '', , gibi simge isimler var. Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları... Bu açık sözlü muhalifler, diğer bütün muhalif gazeteciler hapisten salıverilmedikçe, hapishaneleri dolduran sayısız siyasi mahkûm serbest bırakılmadıkça toplumun normalleşmesine, kendimizi iyi hissetmemize imkân yok aslında.'' sözlerini kullandı.

    Orhan Pamuk'tan skandal sözler

    Yazar Orhan Pamuk, T24'e verdiği röportajda Ayasofya Camii'nin aslına döndürülmesiyle ilgili tepki çeken sözler sarf etti.




    Pamuk, CHP'nin siyaseten tepkiden kaçındığını belirterek 'Ayasofya Atatürkçü laikliğin simgelerinden biriydi. Camiye çevrildiğinde CHP'nin sessiz kalmalarını anlayamıyorum. Yüzde 55 aldığınız şehirde bunu yapmamalısınız' açıklamasında bulundu.



    TERÖRİSTLERE ÖVGÜ: 'DEMİRTAŞ, ALTAN VE KAVALA TÜRKİYE'NİN CESUR İNSANLARI'
    Pamuk ayrıca, ''Ahmet Altan, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi simge isimler var. Türkiye'nin hapiste yatan cesur insanları... Bu açık sözlü muhalifler, diğer bütün muhalif gazeteciler hapisten salıverilmedikçe, hapishaneleri dolduran sayısız siyasi mahkûm serbest bırakılmadıkça toplumun normalleşmesine, kendimizi iyi hissetmemize imkân yok aslında.'' sözleriyle büyük tepki çekti.



    GAZETECİ NEDİM ŞENER'DEN TEPKİ
    Orhan Pamuk'un sözleriylşe ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapana Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, ''Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Camii'ndeki fetih kılıcı öyle bir saplandı ki, Orhan Pamuk ilk günden beri uğraşıyor ama çıkartamıyor!!!'' ifadelerini kullandı.


        II.ABDÜLHAMİD'İ HEDEF ALDI
        Pamuk, Sultan II. Abdülhamid' hakkında "Muhafazakâr olması ve İslamı siyasallaştırmaktan bir fayda ummasının Abdülhamit'in bugünkü iktidar tarafından bu kadar sevilmesine yol açmıştır. Tabii müstebit olma ve milliyetçilik gibi benzerlikler de var" dedi.

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