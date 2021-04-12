SON DAKİKA: Bilim Kurulu öncesi Bakan Koca'dan özel açıklamalar: Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

Kritik Bilim Kurlu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tedbirler, koronavirüs vakaları, aşıdaki gelişmeler, Ramazan ayı önlemleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesi birinci ağızdan Ramazan ayı ve planlanan tedbirlere ilişkin bilgi alan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarını okurlarına aktardı.
İşte Donat'ın yazısından öne çıkanlar;
Yurdu dolaşıyoruz... Vali... Kaymakam... Belediye Başkanı... Sivil toplum lideri... Kanaat önderi... Çarşı-pazar... Esnaf... Sanayici... Herkesi dinliyoruz.
Pandemi ile ilgili, gördüğümüz manzara şu:
65 yaş üstü... Kurallara uyuyor... Maskeli, mesafeli.
Çocuklarımız... Geleceğimiz... Aynı şekilde dikkatliler.
Gençler... Kanları kaynıyor... Yerlerinde duramıyorlar... Bir bölümü...
Kurallar ve kararlar umurlarında değil.
Ve... Ev buluşmaları... Koronavirüs bulaşma merkezi.
Gözlemlerimizi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya aktardık.
Bakan Koca dedi ki: - Haklısınız... Ev içi bulaş çok arttı... Daha önce bir kişi ortalama 2.6 kişiye Kovid-19 virüsü bulaştırıyordu...
Bu oran şu anda 4.7'ye kadar yükseldi... Artış yüzde 80.
"Ramazan'ı fırsata çevirelim"
Yarın Ramazan'ın ilk günü... Bu yıl, Ramazan nasıl geçecek? Dr. Fahrettin Koca'nın yanıtı:
Toplu iftar, sahur ve benzeri organizasyonlar iptal edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığımız çok yerinde bir karar aldı... Teravih namazı evde kılınacak.
Ramazan'da ev buluşmaları olmamalı... Herkese görev düşüyor... Aileler, komşular bu konuda birbirlerini uyarmalı.
Ramazan'ı fırsata çevirmemiz lazım.