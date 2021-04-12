SON DAKİKA: Bilim Kurulu öncesi Bakan Koca'dan özel açıklamalar: Ramazan'da tam kapanma olacak mı?





Öncelikle...

Hayırlı haftalar, hayırlı Ramazanlar Sayın Bakan.

Allah, yardımcınız olsun... Sizin... Doktorlarımızın... Hemşirelerimizin... Fedakâr sağlıkçılarımızın.

Dr. Fahrettin Koca, "Allah, razı olsun... Teşekkür ederim" dedi:

Birlik ve beraberlik içinde... Daha önceki pikleri bertaraf ettik... Başarıyla... Virüsle mücadelede iyi sonuç aldık.

Şimdi... Çok daha tecrübeliyiz.

Vaka sayısının nasıl düşeceğinin formülü belli... Birlik ve beraberlik içinde, virüsle mücadeleye katkı sağlamak.

Özellikle yakın temaslardan kaçınmamız ve hareketliliği önlememiz lazım... Ne olur, aman dikkat.



Aşı mutlaka

Günümüzde... En çok konuşulan konu... Aşı.

Bakan Koca, "Sırası gelen aşı olmalı... Mutlaka... Çok önemli" dedi:

- İkisini birlikte götürmeliyiz... Aşı... Ve önlemler... Maske, mesafe, temizlik... Kurallara uyum.



Konya

Sağlık Bakanı Dr. Koca'ya, "Ailesini ve memleketini" sorduk:

- Konya nasıl? Kulu nasıl? Koronayı atlatan halanız nasıl? Anneniz, babanız, amcalarınız, kardeşleriniz nasıl?

- Konya'da bulaş artıyor... Endişeliyim... Annem, babam, amcalarım, kardeşlerim iyiler... Halam da... İlginize teşekkür ederim.

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