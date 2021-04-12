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    • 12.04.2021 21:24
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    2021 Ramazan imsakiyesi! 2021 Bursa ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Diyanet ile imsakiye bilgileri!

    imsakiye 2021 bilgileri ve iftar vakti detayları için araştırmalar hız kazandı. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Bursa'da yaşayan vatandaşlar tarafından iftar ve sahur vakitleri yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu noktada, Bursa ilinde ikamet eden ve sahura kalkacak olan vatandaşlar Bursa iftar vakti ve sahur saatleri 2021 ile ilgili aratmalar yaparak sahur saatini öğrenmek istiyor. Peki, ? İşte !

    takvim.com.tr
    Bursa 2021 Ramazan imsakiyesi!

    Bursa iftar vakti ve sahur saatleri rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte o ilde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İslam alemi 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayını ibadetlerle geçirecek. Oruç ibadetlerini yerine getirecek olan milyonlarca kişi sahur vakitleri hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle Burdur ilinde ikamet eden ve sahura kalkacak olan vatandaşlar Bursa iftar vakti ve sahur saatleri 2021 ile ilgili aratmalar yaparak sahur saatini öğrenmek istiyor. Peki, Bursa ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa imsakiye 2021...

    BURSA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ!

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    RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

    Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

    "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar."

    3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

        ORUÇ NEDİR?

        Oruç Arapça'da "savm" kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır. İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

        Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalıdır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir.
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