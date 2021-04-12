Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi 2021! Diyarbakır ilk iftar sahur saat kaçta? 2021 Diyarbakır ilk oruç ne zaman?

Diyarbakır ilk oruç ne zaman? 2021 Diyarbakır ilk iftar sahur saat kaçta? Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi! Diyarbakırlı vatandaşlar Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Bu mübarek ayda oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecekler imsakiye saatlerini sorguluyor. Ramazan'ın başlangıcında merak edilen konu ise Diyarbakır Ramazan imsakiyesi 2021 oldu. Peki Diyarbakır ilk sahur iftar ne zaman?
DİYARBAKIR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2021!
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İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.