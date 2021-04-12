İzmir ilk sahur ve iftar saat kaçta? İzmir iftar vakti ve sahur saatleri 2020 hakkındaki araştırmalar o ilde yaşayan, imsakiye ve sahur saatlerini merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Ramazan ayı için geri sayım sona erdi. Dünya genelinde milyonlarca Müslüman Kur'an-ı Kerim'in indiği, İslam'ın temel ibadetlerinden olan orucun tutulduğu, Müslümanlar için en kutsal ay olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif, İslam alemi tarafından ibadetlerle geçirecek. Bu noktada İzmir ilinde yaşayan vatandaşlar İzmir iftar vakti ve sahur saatlerini öğrenmek istiyor. İşte 2021 İzmir imsakiye!
İZMİR SAHUR VAKTİ VE İFTAR NE ZAMAN?
İzmir'de ilk oruç için imsak vakti 05:05, iftar vakti ise 19:52 olacak.
İZMİR 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ!
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İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
İzmir'de ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 21:12'de kılınacaktır.
Diyanet'in son açıklamasına göre; Teravih namazı camilerde kılınmayacaktır. Evlerde kılmanın uygun olduğu belirtilmiştir.
İZMİR İLÇELERİ: Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar."
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.