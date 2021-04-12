2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi! İstanbul ilk oruç ne zaman? İstanbul ilk iftar sahur saat kaçta?

İstanbul ilk oruç ne zaman? 2021 İstanbul ilk iftar sahur saat kaçta? 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başlıyor ve Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirecek. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da İstanbul ilk sahur iftar saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi!
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ!
İstanbul Ramazan imsakiyesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.