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    • 12.04.2021 21:12
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    2021 ! ? İstanbul ilk iftar sahur saat kaçta?

    ? 2021 İstanbul ilk iftar sahur saat kaçta? ! İstanbullu vatandaşlar Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Bu mübarek ayda oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecekler imsakiye saatlerini sorguluyor. Ramazan'ın başlangıcında merak edilen konu ise oldu. Peki İstanbul ilk sahur iftar ne zaman?

    takvim.com.tr
    2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi! İstanbul ilk oruç ne zaman? İstanbul ilk iftar sahur saat kaçta?

    İstanbul ilk oruç ne zaman? 2021 İstanbul ilk iftar sahur saat kaçta? 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başlıyor ve Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirecek. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da İstanbul ilk sahur iftar saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi!

    İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ!

    İstanbul Ramazan imsakiyesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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    İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE

    Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.

    Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.

        İşlek, ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edirne'de 20.30'da yaşanacağını bildirdi.

        Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa orucun tutulacağını dile getiren İşlek, "Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak." diye konuştu.

        İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?

        Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

        Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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