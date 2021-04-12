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    Başkan , Yönetimini ’da kabul etti

    Başkan , Yönetimini ’da kabul etti. Başkan Erdoğan toplantıda 'daki gurbetçilere seslendi. Başkan Erdoğan konuşmasında "Gavurun kılıcını sallayarak üstümüze gelenleri görünce üzülüyoruz" dedi.

    Başkan , Yönetimini 'da kabul etti. Başkan Erdoğan toplantıda 'daki gurbetçilere seslendi. Başkan Erdoğan konuşmasında "Gavurun kılıcını sallayarak üstümüze gelenleri görünce üzülüyoruz" dedi.

    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

    Çok önemli bir misyon yüklendiniz. Biz de mücadeleyi içeride yürütüyoruz.

    Medeniyetimizin yükselişini hazmedemeyenlerin saldırılarına göğüs geriyoruz.

    kimliğine sahip olduğu hâlde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz.

    Proje ürünü şahsiyetlerin de farkındayız.

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