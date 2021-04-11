"ESKİ TÜRKİYE İLE YENİ TÜRKİYE ARASINDAKİ FARK"

Bu tür önemli hadiselerin küresel ölçekte değişimlere yol açtığını görüyoruz. Dünya sisteminde kırılmalara sebep olacak yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Türkiye bu sürece en hazırlıklı giren ülkelerden birisidir. 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranı bunun en önemli işaretidir. Son 1 yıldaki tecrübelerimizin eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğuna inanıyorum. Türkiye'nin örnek başarısı yurt dışındaki vatandaşlarımız tarafından daha iyi görülüyor.

Krizin başından bu yana 142'den 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan bir millet olarak ihtiyaç sahiplerine sırtımızı dönmedik. 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türk milletinin ali cenaplığını gösterdik.

"AVRUPA'DA 6 MİLYON İNSANIMIZ VAR"

Avrupalı Türkler, 1960'lı yıllardaki misafir işçi kimliğini geri bıraktılar, o iş bitti. Bugün Avrupa genelinde 6 milyon insanımız var. Bir dönem sadece işçi, emekçi olarak çalışan kardeşlerimiz artık iş dünyasından ticarete, eğitimden akademiye geniş bir yelpazede varlık gösteriyorlar. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerin hayatına daha fazla katkıda bulandıklarını görmekten gurur duyuyoruz.

Türklerin ötelendiği, dışlandığı, sadece belli mesleklere hapsedildiği günler artık geride kaldı. Sizlerin başarısı, bizim başarımızdır, milletimizin başarısıdır. Çok ciddi mücadeleler verdik. AK Parti olarak, tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kendilerine kazandıran biz olduk. Bizden öncekiler lafını yaptı.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın yakaladıkları başarı, kendilerine destek olunması ve fırsat verilmemesi halinde insanlarımızın neler yapabileceğini göstermiştir. Bu tür iyi örnekler diğer göçmen topluluklara da cesaret aşılamaktadır.