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    • 12.04.2021 11:34
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    Gündemde birçok kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyır ve sıklıkla araştırıyor. Cumhuriyet Savcılığı ve icra daireleri tarafından gönderilen tebligat belgelerini takip etmek isteyenler Devlet ve PTT üzerinden kargo barkod numarası sorgulama ekranına ulaşabiliyor. PTT Kargo tebligat barkod numarası sorgulama işlemlerine dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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    PTT Kargo tebligat barkod numarası nasıl öğrenilir?

    PTT Kargo tebligat barkod numarası nasıl öğrenilir? E-Devlet ve PTT üzerinden kargo barkod numarası sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Vatandaşlar gönderilerini online olarak kolayca öğrenebiliyor, böylece zamandan tasarruf sağlanıyor. PTT Kargo tebligat barkod numarasını PTT ve e-devlet üzerinden nasıl öğrenebileceğinizin bilgisi haberimizde yer alıyor.

    PTT KARGO TEBLİGAT BARKOD NUMARASI SORGULAMA

    Günümüzde tebligat sorgulama işlemleri vatandaşlar tarafından e-devlet üzerinden veya PTT 'nin resmi sitesi aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. Vatandaşlar taraflarına gönderilen kargo tebligatları barkod numarasını girerek internet üzerinden hızlıca kontrol edebilmektedirler.

    PTT sitesi üzerinden kargo tebligat sorgulamak için;

    İnternet üzerinden gonderitakip.ptt.gov.tr adresine gidin.

    13 haneli kargo barkod numarasını açılan pencerede gerekli boşluğa yazın.

    Sağ tarafta mavi renkli kutuda yer alan "Sorgula" sekmesine tıklayın ve kargonuzla ilgili bilgileri görüntüleyin.

        E-DEVLET KARGO TEBLİGAT SORGULAMA

        İnternet üzerinden turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası, şifre, mobil imza veya e-imza seçeneklerinden birini kullanarak giriş sağlayın.

        Ekranın üst kısmında bulunan arama çubuğuna "PTT kayıtlı gönderi takibi" yazarak arama yapın.

        Çıkan sonuca tıklayarak PTT Genel Müdürlüğü'nün gönderi takip sayfasına gidin.

        13 haneli barkod numarasını ekrandaki kutuya girin.

        Alt tarafta bulunan güvenlik kodu kısmını ekranda gördüğünüz karakterleri girerek doldurun.

        Ekranın altında bulunan mavi "Sorgula" butonuna basarak kargonuzla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

        Kargo tebligat sorgulama işlemlerinin internet üzerinden yapılması vatandaşlara son derece kolaylık tanıyan bir işlemdir. Vatandaşlar bu şekilde taraflarına gönderilen resmi belgeleri herhangi bir aksama ve karmaşa olmadan takip edebilmekte, resmi belgelerine kısa sürede ulaşabilmektedirler. Mobil uygulama üzerinden de kargo tebligat sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir.
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