PTT Kargo tebligat barkod numarası nasıl öğrenilir? E-Devlet ve PTT üzerinden kargo barkod numarası sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Vatandaşlar gönderilerini online olarak kolayca öğrenebiliyor, böylece zamandan tasarruf sağlanıyor. PTT Kargo tebligat barkod numarasını PTT ve e-devlet üzerinden nasıl öğrenebileceğinizin bilgisi haberimizde yer alıyor.
PTT KARGO TEBLİGAT BARKOD NUMARASI SORGULAMA
Günümüzde tebligat sorgulama işlemleri vatandaşlar tarafından e-devlet üzerinden veya PTT 'nin resmi sitesi aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. Vatandaşlar taraflarına gönderilen kargo tebligatları barkod numarasını girerek internet üzerinden hızlıca kontrol edebilmektedirler.
PTT sitesi üzerinden kargo tebligat sorgulamak için;
İnternet üzerinden gonderitakip.ptt.gov.tr adresine gidin.
13 haneli kargo barkod numarasını açılan pencerede gerekli boşluğa yazın.
Sağ tarafta mavi renkli kutuda yer alan "Sorgula" sekmesine tıklayın ve kargonuzla ilgili bilgileri görüntüleyin.