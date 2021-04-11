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    • 11.04.2021 15:50
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    Uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı

    Eskişehir’de polis uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına alırken, operasyonlarda 191,72 gram metamfetamin ile değişik türlerde uyuşturucu maddelere yakalandı.

    Uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların üst aramasında 191,72 gram metamfetamin, 7,28 gram bonzai, 2,50 gram esrar 0,86 gram kokain, 2 adet ecstacy hap, 7 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi.

    4 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak 'suçundan işlem yapılırken, diğer 3 şahıs ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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