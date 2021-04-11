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    • 11.04.2021 16:29
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    'den açıklaması: Müzakere yoluyla çözülmesini destekliyoruz

    Son dakika haberi... 'den ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimine ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuya yönelik: "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve larının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. ’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır." dedi.

    Türkiye'den Donbas açıklaması!

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğu, 'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışmanın herkesin zararına olduğunu açıkladı.

    Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Türkiye'den Donbas açıklaması: Müzakere yoluyla çözülmesini destekliyoruz