Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.04.2021 15:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2021 15:07
    ABONE OL

    Uçurumun kenarında mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

    'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma giden otomobil, uçurumun kenarında asılı kaldı. Araçta mahsur kalan sürücü bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Uçurumun kenarında mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

    'nın Marmaris ilçesinde uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    Fırat Güven'in kullandığı 35 ARE 442 plakalı otomobil, Armutalan Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde kayarak uçurumun kenarında askıda kaldı.

    Araçtan inemeyen Güven'in yardım istemesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, otomobili sabitledikten sonra sürücüyü kurtardı.

    Otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Uçurumun kenarında mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı