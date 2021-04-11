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    , fen lisesinde yatılı okudu 'a 100 burs ile girdi

    Liseli gencin başarısı sınırları aştı. 'dan gelen haber, göğsümüzü kabarttı. Fen lisesi öğrencisi , iki yıl önce Gençlik Değişimi ve Eğitim Programı kapsamında 'de bir yıl eğitim aldı. 'ye döndükten sonra da "İncirlerin Kalite Sınıflandırılmasını Yapan Derin Öğrenme Algoritması" projesi ile yarışmasına katıldı. Türkiye birincisi olan Umut Kaan Eren, ABD'deki 'nden tam burs kazandı...

    Türkiye'nin umutu

    Liseli gencin başarısı sınırları aştı. 'dan gelen haber, göğsümüzü kabarttı. Fen lisesi öğrencisi , iki yıl önce Gençlik Değişimi ve Eğitim Programı kapsamında 'de bir yıl eğitim aldı. 'ye döndükten sonra da "İncirlerin Kalite Sınıflandırılmasını Yapan Derin Öğrenme Algoritması" projesi ile yarışmasına katıldı. Türkiye birincisi olan Umut Kaan Eren, ABD'deki 'nden tam burs kazandı... "Yüzde 100 burs burslu çıkmasaydı gidemeyecektim. Çok mutluyum. Kitaplarını okuduğum ünlü fizikçilerin dersine girmek için sabırsızlanıyorum" diyerek mutluluğunu anlattı.

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    Haberler Güncel Umut Kaan Eren, fen lisesinde yatılı okudu Stanford'a 100 burs ile girdi