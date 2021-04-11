İşgalden kurtarılan bölgelerde imar süreci başlayacağını belirten Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yeniden ihya sürecinde Türkiye olarak bütün gücümüzle gerek kamu kuruluşlarımızla gerek özel sektör birikimimizle var olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Bakü ziyaretinde çok açık ve net şekilde dedi ki 'Biz bölgenin barış güvercinleri olmak istiyoruz.' Bir taraftan burada işgali sonlandırarak aslında barışı kalıcı hale getirmiş olduk. Bir taraftan da bölgenin gerçek aktörleri olarak bir daha böylesine bir işgale asla müsaade etmeyeceğimizi göstermiş olduk. Bunun altyapısını oluşturduk, oluşturuyoruz. Her şeyden önce altyapı sorunlarının burada tamamen ortadan kalkması, imar sürecinin yürümesi lazım. Diğer taraftan ulaşım konusunun tam anlamıyla çözüme kavuşturulması lazım. Yine ekonomik altyapının oturması lazım. Burası yeniden yaşayan canlı bir merkeze dönüşecek. Ağdam da öyle olacak. Şuşa da öyle olacak. Dünyanın bir çekim merkezine dönecek. Biz bu konuda bütün gayret ve gücümüzle Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda başından beri tüm kurum ve kuruluşlarımızı bu sürece destek vermek üzere yönlendirdi. İnşallah süreci tamama erdireceğiz. Hep beraber, el birliği ile buraların kalkınmasını sağlayacağız."

Altun, uluslararası kuruluşların Ermenilerin gerçekleştirdiği yıkımlara tepkisiz kaldığını belirterek "UNESCO başta olmak üzere dünyadaki tüm uluslararası örgütlerin dönüp buraya ikiyüzlü tavır takınmadan bakmaları lazım. Burada bir işgal oldu, barbarlık oldu, zulümler gerçekleştirildi, insanlık hazineleri katledildi. Bunu biz burada gözümüzle görüyoruz, tescil ediyoruz. Artık ikiyüzlülüğü bıraksınlar, buraya gelsinler ve bunları tescil etsinler. Gerçekten mızrak çuvala sığmıyor. Hiçbir şekilde bu gerçekleri saklayamazlar." ifadelerini kullandı.