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    • 11.04.2021 14:21
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    SON DAKİKA! 'da kaç kişiye aşısı yapıldı? Vali son durumu duyurdu

    Son dakika haberine göre Valisi , İstanbul genelindeki aşılama durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Yerlikaya, İstanbul'da birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldığını duyurdu.

    İstanbul'da kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı?

    Valisi , ildeki aşılama durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre; İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere; birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldı. Yerlikaya, 65 yaş üstü aşı olma oranının 81.2'ye ulaştığını da açıkladı.

    İşte Yerlikaya'nın o açıklaması
    #İstanbul'umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere 1.doz 1.661.010 2.doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4'üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! İstanbul'da kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Vali Ali Yerlikaya son durumu duyurdu