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    • 11.04.2021 13:56
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    olacak mı, ?

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş olacak mı, ? Sorusunun yanıtını merak ederek gündemde sıklıkla araştırmaya başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken Ramazan ayına sayılı günler kala kısıtlamaların ne yönde şekilleneceği merak konusu oldu. Çok yüksek, yükse, orta ve düşük olarak 4 gruba ayrılan illerde koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında nasıl önlemler alınacak? Sokağa çıkma yasağı ile ilgili tam kapanma mı uygulanacak? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Ramazan’da tam kapanma olacak mı, tam kapanma kararı ne zaman açıklanacak?

    Ramazan'da tam kapanma olacak mı, tam kapanma kararı ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı boyunca oruç tutulacak, vatandaşlar sayılı gün kala sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalarda nasıl bir değişiklik olacağını merak ederek araştırır oldu. Peki Ramazan'da tam kapanma uygulanacak mı? İşte ayrıntılar…

    RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

    Pazartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ülke genelindeki vaka artışları değerlendirilecek.

    Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 85'i farklı varyantlardan oluşuyor. Bunun için mutasyonlu virüsün seyri enine boyuna analiz edilecek. Bilim Kurulu'ndan bir gün sonra toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündemi de yine koronavirüs olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.

    İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak, yeni risk haritası çıkarılacak. Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek.Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek, 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Koronavirüs aşılamaları da toplantının gündeminde olacak. Sağlık Bakanlığı'nın hedefi Temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak.
    Bu noktada, toplantılarda, Türkiye'deki son durum ve yol haritası üzerinde durulacak. Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

        Hükümette kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmelerde, turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması gerektiği belirtiliyor.Bunun için, ramazanda 'kapatma' yapılarak, mayıs ayının ikinci yarısına daha "az vaka ve kontrollü pandemiyle" girmenin doğru olacağını, böylece turizm tanıtım kampanyalarının daha iyi yönetileceğini söyleyenler olduğunu biliyoruz."Mart başında erken açıldık. Kademeli normalleşmeye nisan ayında başlamalıydık" diyen hocaların sözlerinin dinlenmemesinin faturasının ödendiğini ifade edenler de var.

        Bu arada, "tam kapanma" ile "kapatma" arasında ciddi fark olduğu anlatılıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin pandemi sürecinde tam kapanma uygulamadığını, bunun üretim ve dağıtım zincirinin de durması anlamına geldiğini belirtiyorlar.Türkiye'nin en riskli dönemlerde uyguladığı kararlara sadece "kapatma" deniliyor. Bu da, bundan altı ay önce yayınlanan genelgelere yeniden dönülmesi anlamına geliyor.

        Yani lokantaların, kafelerin kapatılması, belki kuaför ve spor salonlarına yasak gelmesi, 65 yaş ve 20 yaş için yeni kurallar ve saat uygulamasının yapılması, düğün, taziye, asker uğurlama gibi konularda sınırlama getirilmesi. Bunun biraz gevşetilmiş halini marttan önce yaşıyorduk zaten.Hürriyet'in haberine göre kulislerde hükümetin, ramazan boyunca "kapatmaya" daha yakın olduğu söyleniyor.Diğer tarafta farklı görüşler de var. Lokanta ve kafe işletmecileri. Onlar ise tam kapatma şöyle dursun, lokanta ve kafelerin gündüzleri açık kalması ve bugünkü sistemin devam etmesini istiyor.Bir ay önce, ekip kurup, masraf yapıp işletmelerini yeniden açan esnaf, ramazan boyunca gündüzleri lokantaların açık kalmasını istiyor. Üstelik sadece oruç tutmayanlar gideceği için "mesafe" sorunu da aşılacak.Şimdi gözler, açıklanacak yeni kararlarda. Bu kez, turizm sezonuna hazırlanmak için bir-bir buçuk ay, pres uygulanacak gibi.
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        Haberler Güncel Ramazan’da tam kapanma olacak mı, tam kapanma kararı ne zaman açıklanacak?