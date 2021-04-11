Ramazan’da tam kapanma olacak mı, tam kapanma kararı ne zaman açıklanacak?

Hükümette kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmelerde, turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması gerektiği belirtiliyor.Bunun için, ramazanda 'kapatma' yapılarak, mayıs ayının ikinci yarısına daha "az vaka ve kontrollü pandemiyle" girmenin doğru olacağını, böylece turizm tanıtım kampanyalarının daha iyi yönetileceğini söyleyenler olduğunu biliyoruz."Mart başında erken açıldık. Kademeli normalleşmeye nisan ayında başlamalıydık" diyen hocaların sözlerinin dinlenmemesinin faturasının ödendiğini ifade edenler de var.

Bu arada, "tam kapanma" ile "kapatma" arasında ciddi fark olduğu anlatılıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin pandemi sürecinde tam kapanma uygulamadığını, bunun üretim ve dağıtım zincirinin de durması anlamına geldiğini belirtiyorlar.Türkiye'nin en riskli dönemlerde uyguladığı kararlara sadece "kapatma" deniliyor. Bu da, bundan altı ay önce yayınlanan genelgelere yeniden dönülmesi anlamına geliyor.