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    • 11.04.2021 12:00
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    Bahar aylarının yaşandığı, havaların ısındığı şu dönemde milyonlarca öğrenci ve velisi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde çok fazla araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan konuya dair önemli açıklamalar geldi. Peki , ? 2021 eğitim-öğretim döneminde yaz tatili için tarih verildi mi? Diğer yandan koronavirüs salgınından dolayı yüksek riskli illerin sayısı artmaya devam ederken, okullarda yüzyüze eğitimin bitip bitmeyeceği de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Nisan ara tatili ne zaman başlıyor 2021?

    Nisan ara tatili ne zaman başlıyor 2021? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yüzbinlerce kişi tarafından sıkça sorgulanır oldu. Hem öğrenciler hem de velileri eğitimde ikinci ara tatilin ne zaman ve kaç gün olacağının bilgisini öğrenmek istiyor. Peki konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neler söyledi? Okullarda koronavirüs nedeniyle online eğitime geçiş mi olacak? İşte detaylar...

    NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

    YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

    2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz.

        OKULLARDA YÜZYÜZE EĞİTİM KALKACAK MI?

        Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli.

        Burada önemli olan şu, elbette sorunlar yaşanıyor. Bizim işimiz bu sorunların yaşanmamasını sağlamak ve çözmek ama genel olarak baktığımız zaman biz neredeyiz sorusunun yanıtıyla ilgileniyoruz. Türkiye uzaktan eğitim ile ilgili hazırlıkları bakımında çok net verilerle ortaya koyabildiğimiz için mutluyuz. Dünyadaki ilk 5 ülke için diyebiliriz. TV kurmak ve canlı ders yapabilmek, bunların sayısının yüksekliği gibi birçok parametrede birçok mesafe aldık. Genel tabloda çok mutlu olmadığımız bir durum var şundan dolayı; çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açamaya çalışıyoruz.
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        Haberler Güncel Nisan ara tatili ne zaman başlıyor 2021? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?