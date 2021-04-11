Nisan ara tatili ne zaman başlıyor 2021? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yüzbinlerce kişi tarafından sıkça sorgulanır oldu. Hem öğrenciler hem de velileri eğitimde ikinci ara tatilin ne zaman ve kaç gün olacağının bilgisini öğrenmek istiyor. Peki konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neler söyledi? Okullarda koronavirüs nedeniyle online eğitime geçiş mi olacak? İşte detaylar...
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz.