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    • 11.04.2021 11:25
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    Milyonlarca öğrenci ve velisi ? sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde farklı uygulamalar yapılıyor, risk durumuna göre belirlenen iller kırmızı, turuncu, sarı, mavi şeklinde gruplara ayrılmıştı. İllerin durumuna göre kısıtlamalarda esneklik yapıldı. Peki yarın okullar ara tatile mi başlayacak? Okullarda ? Yüzyüze eğitim mi yoksa online olarak mı derslere devam edilecek? İşte MEB açıklaması…

    takvim.com.tr
    12 Nisan Pazartesi yarın okullar kapanacak mı?

    12 Nisan Pazartesi yarın okullar kapanacak mı? 2. dönem ara tatil ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tüm illerden öğrenciler okulların koronavirüs nedeniyle kapanıp kapanmayacağını merak ediyor, bir yandan da 2. dönem ara tatilinin yaşanıp yaşanmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya dair önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar…

    ARA TATİL NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

    OKULLAR KAPANACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli. "

        ANKARA'DA EĞİTİM YÜZYÜZE Mİ ONLINE MI DEVAM EDECEK?

        Ankara Valiliği, yeni alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı.

        "Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine karar verildi. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında da yüz yüze eğitime devam edilecek. İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi, öte yandan da ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesi kararı alındı.

        Öte yandan lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesi kararlaştırıldı. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.
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        Haberler Güncel 12 Nisan Pazartesi yarın okullar kapanacak mı? 2. dönem ara tatil ne zaman?