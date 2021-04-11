Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji milyonlarca vatandaşı uyararak, birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışının devam edeceğini belirtti.
YENİ HAFTADA DA DEVAM EDECEK
Meteoroloji tarafından yayınlanan 11 - 17 Nisan 2021 tarihli hava durumu raporuna göre ülke genelinde azalan hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.
Bugün yurt genelinde hava soğuk olacak. İstanbul'da bulutlu bir hava etkili olurken Ankara'da kar yağışı görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sağanak yağış etkili olacak. Ankara'nın yanı sıra Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Karaman, Niğde, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Tokat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak.