Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldığını açıkladı.
"ONLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYE DEĞER"
Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onların mutluluğu her şeye değer. Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize destek olmaya, ülkemizin yardım elini bölgeye uzatmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçiğimiz, giyim ve gıda malzemelerinden oluşan yardım paketlerini Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı" ifadelerine yer verildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o paylaşım;
Onların mutluluğu her şeye değer. Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize destek olmaya, ülkemizin yardım elini bölgeye uzatmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçiğimiz, giyim ve gıda malzemelerinden oluşan yardım paketlerini Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı. pic.twitter.com/dp4KoHrA6f— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 11, 2021