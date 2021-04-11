



"ONLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYE DEĞER"

Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onların mutluluğu her şeye değer. Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize destek olmaya, ülkemizin yardım elini bölgeye uzatmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçiğimiz, giyim ve gıda malzemelerinden oluşan yardım paketlerini Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı" ifadelerine yer verildi.