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    • 11.04.2021 17:29
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    SON DAKİKA HABERİ: ile . Lig'e yükseldi

    Son dakika haberi... Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ile Kırmızı Grup'ta bitime 5 hafta kala . Lig’e çıkmayı garantiledi.

    TFF 1. Lig'e yükselen iki takım belli oldu!

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta , Kırmızı Grup'ta . Lig'te çıkmayı garantileyen iki takım belli oldu.

    Deplasmanda 'la 1-1 berabere kalan ile ile sahasında 0-0 berabere kalan Eyüpspor bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

    MANİSA, TFF 1. LİG'E YÜKSELMEYİ GARANTİLEDİ

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa, bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

    Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki müsabakanın 21. dakikasında 'ün golüyle öne geçen Uşakspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 'in 90 1. dakikada penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-1 eşitliği yakalayan Manisa, müsabakadan 1 puanla ayrıldı.

    Takipçisi 'un da berabere kalmasıyla son 5 haftaya rakibinin 15 puan önünde 78 puanla giren Manisa, gelecek sezon ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

    Maçın ardından Manisalı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

    Ligde son haftayı maç yapmadan geçecek Manisa, son 4 müsabakasında , (D), ve 'le (D) karşılaşacak.

    Eyüpspor, TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında GMG Kastamonuspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Eyüpspor, sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

    Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kalan Eyüpspor, puanını 79'a çıkardı.

    Haftaya lig ikincisi 'un 18 puan önünde giren Eyüpspor, bu sonuçla TFF 1. Lig'e yükseldi.

    GMG Kastamonusporlu oyuncular, karşılaşma öncesi Eyüpsporlu futbolcuları sahaya çıkışları sırasında alkışlarla karşıladı.

    TFF 1. Lig'de en son 1993-1994'te o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon 'e yükselme mücadelesi vermişti.

    Normal sezonu Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk sırada bitiren ekiplerin doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği Misli.com 2. Lig'de, grup birincilerini takip eden dörder ekip ise TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip, finalde karşılaşacak.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA HABERİ: Manisaspor ile Eyüpspor TFF 1. Lig'e yükseldi