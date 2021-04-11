Coronavirüs, tedbirsizlikten beslendi: Dün, iki kardeş 6 saat arayla can verdi

Katil virüs COVİD-19, bir yıl gibi kısa sürede 3 milyon insanı hayattan kopardı... Mutasyona uğrayan ve daha da bulaşıcı olan virüse aşılar da çare olmadı. Pandemiyle mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye'de de tüm tedbirlere rağmen tablo ağırlaştı. Vaka sayıları ve can kaybındaki artış panik yarattı... Dün gelen haberler ise virüsün yarattığı hasarı bir kez daha kanıtladı...