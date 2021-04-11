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    Coronavirüs, tedbirsizlikten beslendi: Dün, iki kardeş 6 saat arayla can verdi

    Coronavirüs, tedbirsizlikten beslendi. Artan vaka sayısı, tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Dün, iki kardeş 6 saat arayla can verdi. 56 yaşındaki ise tam 70 günlük mücadeleyle virüsü yenebildi.

    Covid-19 acısı sonsuz

    Katil virüs COVİD-19, bir yıl gibi kısa sürede 3 milyon insanı hayattan kopardı... Mutasyona uğrayan ve daha da bulaşıcı olan virüse aşılar da çare olmadı. Pandemiyle mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye'de de tüm tedbirlere rağmen tablo ağırlaştı. Vaka sayıları ve can kaybındaki artış panik yarattı... Dün gelen haberler ise virüsün yarattığı hasarı bir kez daha kanıtladı...

    AH KARDEŞİM
    Antalya Alanya'dan gelen haber, yürekleri yaktı. İkiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber bir süre önce COVİD-19'a yakalandı. Durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alınan iki kardeş, dün 6 saat arayla hayata gözlerini kapadı. Dün yan yana toprağa verilen kardeşlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

    TUNA'NIN MUCİZESİ
    İstanbul'da Selma Yeşilova (25), 9 ay 5 günlük hamileyken Coronavirüs'e yakalandı. Hastalığının 5. gününde sancıları başladı. Hemen doğuma alındı. Testi negatif çıkan Tuna bebek, tedbir amaçlı 15 gün yoğun bakımda kaldı. Lohusalığını yalnız başına geçiren anne Yeşilova, "Hem kendim hem bebeğim için endişelendim. Bu psikoloji de ayrı bir zorluktu" diyerek yaşadığı süreci anlattı.

        YOĞUN MÜCADELE
        İzmir'de 56 yaşındaki Şenol Karagöz, eylül ayında COVİD-19'a yakalandı. Durumu ağırlaşınca, yoğun bakıma alındı. 70 günlük mücadele sonucu hastalığı atlattı. Yaşadığı süreci şöyle anlattı: Virüs ciğerleri sarmış. Toplu iğne başı kadar yer bırakmamış. Yoğun bakımda yan yatağımdaki hastanın çok şiddetli ağrıları vardı. Her gün 1-2 kişi ölüyordu.
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        Haberler Güncel Coronavirüs, tedbirsizlikten beslendi: Dün, iki kardeş 6 saat arayla can verdi