Coronavirüs, tedbirsizlikten beslendi: Dün, iki kardeş 6 saat arayla can verdi

Katil virüs COVİD-19, bir yıl gibi kısa sürede 3 milyon insanı hayattan kopardı... Mutasyona uğrayan ve daha da bulaşıcı olan virüse aşılar da çare olmadı. Pandemiyle mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye'de de tüm tedbirlere rağmen tablo ağırlaştı. Vaka sayıları ve can kaybındaki artış panik yarattı... Dün gelen haberler ise virüsün yarattığı hasarı bir kez daha kanıtladı...
AH KARDEŞİM
Antalya Alanya'dan gelen haber, yürekleri yaktı. İkiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber bir süre önce COVİD-19'a yakalandı. Durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alınan iki kardeş, dün 6 saat arayla hayata gözlerini kapadı. Dün yan yana toprağa verilen kardeşlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.
TUNA'NIN MUCİZESİ
İstanbul'da Selma Yeşilova (25), 9 ay 5 günlük hamileyken Coronavirüs'e yakalandı. Hastalığının 5. gününde sancıları başladı. Hemen doğuma alındı. Testi negatif çıkan Tuna bebek, tedbir amaçlı 15 gün yoğun bakımda kaldı. Lohusalığını yalnız başına geçiren anne Yeşilova, "Hem kendim hem bebeğim için endişelendim. Bu psikoloji de ayrı bir zorluktu" diyerek yaşadığı süreci anlattı.