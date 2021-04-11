Bu belirtilerle gelenlerin yüzde 80'inin testi negatif! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Tam kapanma olmazsa...

Koronavirüs salgınında son dönemde Türkiye'de artan vaka sayılarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs hastalığı geçirenlerde akciğer, böbrek, karaciğer hasarı ve şeker hastalıkları görülmeye başladığını belirtti.
Prof. Dr. Şener, koronavirüs salgınının yanı sıra bu tip kronik hastaların sağlık sistemine ciddi anlamda yük oluşturacağına dikkat çekti.
'TAM KAPANMA OLMAZSA VAKALARDA OYNAMALAR YAŞANACAK'
Son dönemde artan koronavirüs vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener, "Tam kapanma olmazsa bu vakalardaki minik oynamalar yaşanabilir. Bir gün 50 binlerde, bir gün 54 binlerde ya da daha yüksek sıçramalar, 60 binler gibi rakamlara ulaşılacaktır. Bu süreç içinde ölümler, hastaneye yatış oranları artacak.