AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2021? AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için heyecan dolu bekleyiş başladı. İlk iki dönem sınavlarını tamamlayanlar bu konunun yanı sıra AÖL kayıt işlemlerine dair bilgileri de araştırır oldu. İşte detaylar...
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem kayıtları 26 Nisan 2021 ile 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapacak. 3.dönem ders seçme işlemleri de 27 Nisan - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
AÖL 3. Dönem sınavları 3-4 Temmuz'da yapılacak, sınavın nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.
SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.