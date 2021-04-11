60 bin gönüllü sahada olacak (Güncel haberler)

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu yıl 8 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmayı hedeflediklerini, Ramazan boyunca 60 bin gönüllünün sahada çalışacağını açıkladı. Ramazanın insani yardım kuruluşları açısından bir seferberlik ayı olduğunu belirten Kınık, büyük bir iyilik ordusu olarak iyilik ve dayanışma seferberliğine çıktıklarını söyledi.
BÜYÜK OPERASYON
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümünde 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Denizli'deki operasyon neticesinde 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
GÜL SUYU İLE YIKANDI
Ramazan ayının İstanbul'daki gözbebeği Eyüpsultan'da da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Eyüpsultan Camii Meydanı ve cami içinin gül suyu ile yıkandığı açıklandı. Ayrıca caminin içi, avlusu, abdest alma yerleri de Eyüpsultan Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Herkesin sağlıklı güzel bir ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.