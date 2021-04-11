60 bin gönüllü sahada olacak (Güncel haberler)

GÜL SUYU İLE YIKANDI

Ramazan ayının İstanbul'daki gözbebeği Eyüpsultan'da da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Eyüpsultan Camii Meydanı ve cami içinin gül suyu ile yıkandığı açıklandı. Ayrıca caminin içi, avlusu, abdest alma yerleri de Eyüpsultan Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Herkesin sağlıklı güzel bir ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.