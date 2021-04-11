BİNALAR BOŞALTILDI

İhbar üzerine gelen AFAD, polis ve itfaiye ekipleri binada ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede binanın temelinde kayma meydana geldiği ve çökme riski bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine binanın çevresinde bulunan 20 bina da tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerini boşaltan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına boğuldu. Vatandaşlardan bazıları geceyi komşu ve akrabalarının yanında geçirirken, kalacak yeri olmayanlar Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine yönlendirildi. Çökme tehlikesi bulunan bina ile boşaltılan diğer binaların bulunduğu bölge güvenlik şeridi ile kapatıldı.