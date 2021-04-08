"6 TERÖRİST OLDU 8 BİRİ DE KIPKIRMIZI"

Bakan Soylu şunları yazdı: "Uyy Uyy Şırnak Domuz Dağı'da 6 terörist oldu 8 biri de kıpkırmızı. Kahramanlar, Allah razı olsun. Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz."