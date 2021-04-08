Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında bölücü bebek katili PKK'lı teröristlere karşı mücadelesi devam ediyor. Son olarak Eren-10 operasyonu kapsamında Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu haberi dikkat çeken sözlerle duyurdu.
"6 TERÖRİST OLDU 8 BİRİ DE KIPKIRMIZI"
Bakan Soylu şunları yazdı: "Uyy Uyy Şırnak Domuz Dağı'da 6 terörist oldu 8 biri de kıpkırmızı. Kahramanlar, Allah razı olsun. Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz."
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.