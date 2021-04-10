Kulislerde Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın ilişki içinde olan Erdoğan'dan tansiyonun düşürülmesi için destek isteyeceği konuşuluyor. Ankara'ya bölgeden son ulaşan bilgilerde de Ukrayna tarafında arazideki askeri hareketliliğin, Rusya'nın ileri sürdüğü gibi savaş durumuna hazırlık boyutunda olmadığı bildirildi. Öte yandan ABD Başkanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığının 2014'ten beri en yüksek seviyede olduğunu belirtti.