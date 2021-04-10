Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nda küresel ısınmanın devamı halinde yaşanabilecekleri anlattı.
Birpınar, komisyonda özetle şunları kaydetti:
ADA ÜLKELERİ YOK OLACAK
Sıcaklıklar yüzyılın sonuna kadar 3-4 derece artarsa, deniz seviyesinin 5 metreye kadar yükseleceğini, böyle olduğu zaman da birçok ada ülkesinin yok olacağını, bütün kıyı ülkelerinin veya kıyısı olan, deniz seviyesinde olan birçok yerin sular altında kalacağını, belki de işte, İstanbul Boğazı'nda başka binaların yalı olacağını görebileceğiz.
AL-KULLAN-DÖNÜŞTÜR
Kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtlar nedeniyle çıkan gazlar, gübre ve hayvandan kaynaklanan başta olmak üzere bir sürü gaz atmosfere karışıyor. Nüfus arttıkça insanların et ihtiyacı, hayvan yetiştiriciliği artıyor, buralardan oluşan gazlar atmosfere gidiyor. Dünya maalesef aşırı tüketim toplumu hâline geldi. 'Al-kullan-at' modelinin artık değişmesi, "al-kullan-geri dönüştür" modeli olan, lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişin sağlanması gerekiyor.
PARİS ANLAŞMASI İYİYE GİTMİYOR
Paris Anlaşması kapsamında Ek-2 listesinde olunca hem emisyonlarımızı azaltıp hem de finans yardımı alamayacak ülke konumundayız. Ek-1'deki ülke olmadığımız için fondan yararlanamıyoruz. Dolayısıyla, Dünya Bankası, Fransız ve Alman Kalkınma bankalarıyla 3 milyar dolarlık bir paket üzerinde her yıl -bunun belli bir kısmı hibe, belli bir kısmı ucuz kredi- üzerinde çalışıyoruz. Paris Anlaşması maalesef iyiye gitmiyor, Kyoto Protokolü gibi bir işe yaramıyor.