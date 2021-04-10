e-Devlet'te adrese teslim şifre dönemi! 65 yaş üzeri vatandaşlara yeni hizmet

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin, Ankara ve İstanbul'un ardından tüm Türkiye'de başvuruya açıldığını bildirdi.
Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde başlatılan uygulamayla 65 yaş üzeri vatandaşların e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden başvurularını kolayca e-Devlet'ten yapabildiklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabildiklerini söyledi.
e-Devlet Kapısı şifresi almayan 65 yaş üstü vatandaşların, uygulama kapsamında "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerindeki başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerinde kendilerine teslim edilmesini istediklerini dile getiren Koç, söz konusu hizmetin ilk olarak 17 Kasım 2020'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başlatıldığını hatırlattı.
Koç, yoğun talep gören hizmetin daha sonra Keçiören ilçesinde verildiğini, ilerleyen zamanda Ankara geneline yayıldığını ve bu yılın şubat ayı itibarıyla da İstanbul'da verilmeye başlandığını anlattı.