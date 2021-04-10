e-Devlet'te adrese teslim şifre dönemi! 65 yaş üzeri vatandaşlara yeni hizmet

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin, Ankara ve İstanbul'un ardından tüm Türkiye'de başvuruya açıldığını bildirdi.



Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde başlatılan uygulamayla 65 yaş üzeri vatandaşların e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden başvurularını kolayca e-Devlet'ten yapabildiklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabildiklerini söyledi.