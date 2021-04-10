SON DAKİKA: Data hırsızları sağlık verilerini de çaldı: İlacınızı bile biliyorlar





İLACINI BİLE BİLİYORLAR

Dolandırıcılar tarafından kurulan çağrı merkezlerinin gündeminde diğer hastalık türleri de var. "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz" diyerek vatandaşları arayan dolandırıcılar, şahsi hastalıklara ait veriler üzerinden güven sağlayıp, kişilerin tüm kişisel bilgilerini alıyor ve dijitaldeki finansal varlıkları üzerinden haksız kazanç sağlıyor.



İnternette açıkça satışa çıkan datalarda neredeyse yok yok. Cinsel sorunları için ilaç kullananlardan tuttukları takımlara kadar hemen her alanda KVKK kurallarını hiçe sayan datalar kolaylıkla alıcı ve satıcı bulabiliyor.