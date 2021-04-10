SON DAKİKA: Bilim Kurulu 'Ramazan' için toplanıyor: Yeni tedbirler alınacak mı? Okullar kapanacak mı? İşte masadaki konular





YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bilim Kurulu'nun gündemindeki konulardan biri de yüz yüze eğitim olacak. Bilim Kurulu okullardaki vaka durumlarını ele alacak. Uzaktan eğitime geçiş ile ilgili bir öneride bulunacak. Eğitim yüz yüze ya da uzaktan olarak devam edecek. Karar Kabine Toplantısı'nda netleşecek ve kamuoyuna duyurulacak.