SON DAKİKA: Bilim Kurulu 'Ramazan' için toplanıyor: Yeni tedbirler alınacak mı? Okullar kapanacak mı? İşte masadaki konular

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Pazartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda Ramazan ayı için ek tedbirler masaya yatırılacak.
MASADA NELER VAR?
Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayı için yeni önerilerini sunacak. Toplantıda hızla artan vaka sayılarının nasıl kontrol altına alınacağı değerlendirilecek.
KADEMELİ MESAİ
Masada konuşulacak önemli maddelerden biri hareketliliği değişik saatlere yayarak azaltmak için kademeli mesai sistemi olacak. Kamu ve özel sektörde kademeli mesai uygulanıp uygulanamayacağı tartışılacak.
SEYRELTİLMİŞ TOPLU TAŞIMA
Kademeli mesai gibi bir diğer önemli konu da seyreltilmiş toplu taşıma konusu olacak. Toplu taşımada bulaşın artması nedeniyle kademeli mesai gibi seyreltilmiş toplu taşıma seyahati önerisi de ele alınacak.