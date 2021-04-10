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    • 10.04.2021 13:41
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    Başkan Erdoğan 'de durağına uğrayarak minibüsçülerle sohbet etti

    Son dakika haberine göre Başkan , 'de durağına uğrayarak, minibüsçülerle sohbet etti. Başkan Erdoğan, buradaki şoförlerin sıkıntılarını dinleyerek not aldı. Erdoğan, daha sonra 'ne geçti.

    Erdoğan'dan minibüs durağına sürpriz ziyaret

    Başkan , 'daki çülerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

    Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde çıkarak 'ne geçti.

    Erdoğan, Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin kendisini selamlaması ve sevgi gösterisinde bulunması üzerine makam aracını durdurdu.

    Burada bir süre minibüsçülerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Erdoğan, kendisiyle telefonla görüntülü konuşmak isteyen bir vatandaşı da selamladı.

    Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne gitti.



    "KENDİSİ NOT ALDI. SAĞ OLSUN"
    Minibüs şoförü İbrahim Gülsoy, Başkan Erdoğan'a dertlerini anlattıklarını belirterek, "Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldik. Odalarımızın çalışmadığını anlattık. İETT ile rekabet yapamadığımızı söyledik. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı. Sağ olsun." dedi.

    Minibüs şoförü Muhsin Acar da sohbet sırasında sorunlarını anlattıklarını dile getirerek, Erdoğan'ın kendilerine yardımcı olacağını söylediğini aktardı.

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