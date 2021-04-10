İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen Sedat Peker ve grubuna yönelik dün sabah saatlerinde büyük operasyon başlatıldı. Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 49'u yakalandı.

Peker'in Beykoz'daki villasında polisin arama yaptığı öğrenilirken villadaki lüks cip de didik didik arandı. Peker'in yakalanması için de İnterpol de devreye girdi. Peker'in yılbaşında Karadağ'dan Makedonya'ya geçtiği burada Djadin Amedovski adına düzenlenen sahte pasaport ve kimlik belgeleriyle bir süre ikamet ettiği iddia edilmişti.