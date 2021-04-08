İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sedat Peker liderliğindeki suç örgütünün deşifresi ve eylemlerinin tespiti amacıyla başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde örgütün karışmış olduğu çok sayıda suç eylemi ve bu eylemleri gerçekleştiren örgüt üyesi tespit edilmiştir. Elde edilen deliller kapsamında Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 09.04.2021 günü 63 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü Sedat Peker'in Beykoz'daki villası havadan görüntülendi.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi, suç örgütü kurduğu iddia edilen Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Sakarya, Konya, Trabzon ve Hatay'da 121 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına da polis tarafından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin villada arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, arama çalışmalarının sürdüğü villa drone ile havadan görüntülendi.