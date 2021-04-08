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    • 09.04.2021 13:55
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    SON DAKİKA: 'da "organize suç örgütü"ne operasyon! 'in avukatı: Herhangi bir suç aleti bulunmadı

    Son dakika haberine göre, merkezli 5 ilde, 'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. Peker'in Beykoz'daki villasında polis arama yaparken avukatı da yaşananlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Evde suç aleti bulunmadığını belirten avukat Kemal Levent, "Herhangi bir olgu, bulgu, delil veya bir unsur bulunamadı." dedi.

    AJANSLAR

    İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.




    İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE 121 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi ve çelik yelek ele geçirildi.



        Elde edilen yeni deliller neticesinde Sakarya ve Konya'da da bazı adreslere operasyonların düzenlendiği öğrenildi.

        POLİS PEKER'İN VİLLASINA GELDİ
        Yurt dışında olan Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Villadaki araçlarda da arama yapıldı. Polis, villadaki lüks cipi de didik didik aradı.

        Ekipler villaya giderek arama başlattı.


            ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ KAPILARI KIRARAK GİRDİ
            İstanbul'da operasyon yapılan adreslerden birisi Bahçelievler Zafer Mahallesi Kurultay Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katı oldu.

            Saat 06.00'da binaya gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Binanın ikinci katındaki daireye çıkan ekiplerin arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.



            KADIKÖY'DE REZİDANSA BASKIN
            Polis ekipleri, Kadıköy'de de Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan 24 katlı rezidansın üçüncü katına baskın yaptı. Maltepe'de Altıntepe Mahallesi Bağ Sokak'ta bulunan 4 katlı bina da operasyon yapılan adreslerden birisi oldu. Eve giden ekipler bazı şüphelileri gözaltına aldı.

            İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA
            Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

            "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sedat Peker liderliğindeki suç örgütünün deşifresi ve eylemlerinin tespiti amacıyla başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde örgütün karışmış olduğu çok sayıda suç eylemi ve bu eylemleri gerçekleştiren örgüt üyesi tespit edilmiştir. Elde edilen deliller kapsamında Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 09.04.2021 günü 63 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

            Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

            HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
            Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü Sedat Peker'in Beykoz'daki villası havadan görüntülendi.

            İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi, suç örgütü kurduğu iddia edilen Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Sakarya, Konya, Trabzon ve Hatay'da 121 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına da polis tarafından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin villada arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, arama çalışmalarının sürdüğü villa drone ile havadan görüntülendi.




                SEDAT PEKER'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
                Sedat Peker'in Beykoz'da arama yapılan villası önünde açıklama yapan avukat Kemal Levent, "Suçlamalar yaralama, gasp, yağma ve benzeri suçlamalar. Sedat bey 1,5 yıldan beri yurt dışında" dedi.

                İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Peker'in Beykoz'daki villasında polis ekipleri arama başlattı. Polis ekiplerinin villadaki aramaları devam ederken, Sedat Peker'in avukatı Kemal Levent villa önünde açıklama yaptı.




                SUÇ HERHANGİ BİR OLGU, BULGU, DELİL VEYA BİR UNSUR BULUNAMADI
                Levent, "Şu anda alınan arama kararlarına istinaden memur arkadaşlar evde aramalar yapıyorlar. Evin büyük olmasından kaynaklı detaylı aramalar yapılmasına istinaden bu kadar uzadı. Son aşamaya gelindi. Evde de herhangi bir suç aleti suç herhangi bir olgu, bulgu, delil veya bir unsur bulunamadı. Şu anda tutanaklar tanzim ediliyor. Birazdan sonlandırılacak. Suçlamaların mahiyeti için görevli arkadaşlardan aldığımız kadarıyla yaralama, gasp yağma ve benzeri suçlamalar. Ama bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Zaten Sedat bey de bir buçuk yıldan beri yurt dışında" dedi.

                "GÖRÜŞMEMİZ MÜMKÜN OLMADI"
                Kemal Levent, Sedat Peker ile şu ana kadar görüşmediklerini belirterek, "Görüşmemiz mümkün olmadı. Tabii ki kısıtlı bir süreç içerisinde bu olaylar gelişti. Onun akabinde biz de aramalara eşlik etmek amacıyla adrese geldik. Mevcut durumlarla ilgili değerlendirmeler yapılacaktır. Şu an onunla ilgili sağlıklı bir bilgim olmadığından dolayı bilgi vermemem doğru olur. Onun dışında evde yani bir buçuk yıldan beri Sedat bey de yok, adreste de yok. Ondan dolayı da normal bir ailevi durum var ama arama kararına istinaden arama yapılıyor" diye konuştu. Avukat Kemal Levent, "Yurt dışına çıkmadan önce açılan bir dosya vardı. Sanırım eski dosya 2018 yılında açılan bir soruşturma dosyasına istinaden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcut olan dosyaya istinaden arama kararı çıkartıldı. Buna istinaden işlemler yapılıyor" dedi.




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