Rusya-Ukrayna gerilimine Amerikan ateşi!

Ortadoğu'da gerilim sürerken Karadeniz de ısınmaya başladı. Rusya-Ukrayna krizinde, ABD tarafından Ukrayna'ya destek için Karadeniz'e savaş gemisi gönderileceği belirtillirken Türk diplomatik kaynaklar ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı" açıklamasında bulundu.

KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındığını açıkladı. Rus kaynaklar ise Ukrayna konusunun ve Türkiye'nin talep ettiği Rus aşısının görüşüldüğüne dikkat çekti.