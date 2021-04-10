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    - gerilimine ateşi!

    - gerilimine ateşi!... , 2 savaş gemisinin ’ndan geçip ’e çıkışına ilişkin ’ya diplomatik bildirimde bulundu.

    Rusya-Ukrayna gerilimine Amerikan ateşi!

    Ortadoğu'da gerilim sürerken de ısınmaya başladı. - krizinde, tarafından Ukrayna'ya destek için Karadeniz'e savaş gemisi gönderileceği belirtillirken Türk diplomatik kaynaklar ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza 'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı" açıklamasında bulundu.

    KRİTİK GÖRÜŞME
    Başkan Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı, görüşmede, -Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındığını açıkladı. Rus kaynaklar ise Ukrayna konusunun ve Türkiye'nin talep ettiği nın görüşüldüğüne dikkat çekti.

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    Haberler Güncel Rusya-Ukrayna gerilimine Amerikan ateşi!