Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı belirtileri nelerdir?

Inflamasyon (iltihap), bağırsağın (bağırsağın) tüm katmanlarına kadar yayılabilir. Bunun yanında, bazı bölümleri 'atlayabilir', böylece hastalıklı bölümler arasında barsağın (bağırsağın) normal bölümleri yer alabilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler, hastalığın ince barsakta (bağırsakta) veya kolonda olmasına göre değişiklik gösterir. İlk belirtilerin ortaya çıkmasından tanı konulmasına kadar geçen süre, ülseratif kolittekinden genellikle daha uzundur. Bunun nedeni, belirtilerin başlangıçta karakteristik özellikler göstermemesi ve doğru tanının konulmasını güçleştirmesidir.

Karın ağrısı olma eğilimi çok daha yüksek, dışkıda kan olması eğilimi biraz daha düşüktür.