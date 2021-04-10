Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı belirtileri nelerdir? Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın hastalığı Crohn hakkında arama motorlarında sorgulama sürüyor. Sosyal medyada gündeme oturan Crohn hastalığı hakkında araştırma yapılıyor. Pek Crohn hastalığı nedir?
CROHN HASTALIĞI NEDİR?
Crohn hastalığı, kronik (süreğen) ve gastrointestinal kanalın -ağızdan makata kadar- herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi bir hastalıktır.
Genellikle rektumu, kolonu ve ince barsağın (bağırsağın) alt kısımlarını (ileumun son bölümü) etkiler. Çok ender olarak mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir.
Crohn hastalığı olan kişilerin yaklaşık üçte birinde sadece kalın barsak (bağırsak), diğer üçte birinde sadece ince barsak (bağırsak) etkilenir. Kalan üçte birinde ise hem kalın hem de ince barsak (bağırsak) etkilenmektedir.
Inflamasyon (iltihap), bağırsağın (bağırsağın) tüm katmanlarına kadar yayılabilir. Bunun yanında, bazı bölümleri 'atlayabilir', böylece hastalıklı bölümler arasında barsağın (bağırsağın) normal bölümleri yer alabilir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Belirtiler, hastalığın ince barsakta (bağırsakta) veya kolonda olmasına göre değişiklik gösterir. İlk belirtilerin ortaya çıkmasından tanı konulmasına kadar geçen süre, ülseratif kolittekinden genellikle daha uzundur. Bunun nedeni, belirtilerin başlangıçta karakteristik özellikler göstermemesi ve doğru tanının konulmasını güçleştirmesidir.
Karın ağrısı olma eğilimi çok daha yüksek, dışkıda kan olması eğilimi biraz daha düşüktür.