Yemeksepeti Banabi Getir çöktü mü? Yemeksepeti Banabi Getir neden açılmıyor? Son yılların popüler uygulamaları Yemeksepeti Banabi ve Getir'de erişim sıkıntıları yaşandığı belirtiliyor. Bu tip uygulamalarla hem yemek ihtiyacınızı giderebilir hem de market alışverişini kolaylıkla telefonla ödeme yaparak tamamlayabilirsiniz.
YEMEKSEPETİ BANABİ GETİR ÇÖKTÜ MÜ?
Konuyla ilgili bir açıklama firmalardan yapılmasa da uygulamalara erişim sıkıntısı olduğu belirtiliyor.
GETİR YEMEKSEPETİ ÇALIŞIYOR MU?
Lokanta ve restoran tarzı işyerleri hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair genelge hükümlerine tabidirler.