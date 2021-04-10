Bugünkü verilerle toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580, toplam vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, toplam vefat sayısı 33 bin 702, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 739, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 301 bin 217 oldu.