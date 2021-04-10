



VOLEYBOL FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ

Dün gün içerisinde Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'ne katılan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nde Voleybol Federasyonu heyetini kabul etmiş, heyette bulunan Voleybol Takımı Baş Antrenörü Nedim Özbey İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşmuştu.

MİNİBÜSÇÜLER İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Huber Köşkü'ne geçerken yol güzergahında bulunan minibüsçüler ile sohbet de etti.