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    • 10.04.2021 23:58
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    Aşkınan çalışan yorulmaz! Başkan 'ın son 24 saatteki yoğun iş temposu dikkat çekti

    Memleketi ve milleti için gece gündüz ayrımı yapmaksızın hiç yorulmadan çalışan Başkan 'ın iş temposu dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın son 24 saatteki yoğunluğu akıllara "Aşkınan çalışan yorulmaz" sözünü getirdi.


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Huber Köşkü'nde baş başa ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



    VOLEYBOL FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ
    Dün gün içerisinde Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'ne katılan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nde Voleybol Federasyonu heyetini kabul etmiş, heyette bulunan Voleybol Takımı Baş Antrenörü Nedim Özbey İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşmuştu.

    MİNİBÜSÇÜLER İLE GÖRÜŞTÜ
    Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Huber Köşkü'ne geçerken yol güzergahında bulunan minibüsçüler ile sohbet de etti.



    ÇİFTÇİLERE MÜJDE
    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla zor günler yaşayan çiftçinin elindeki patates, soğan ve çeltikleri Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla satın alınıp vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı müjdesini de veren Erdoğan'a, zor günler yaşayan çiftçiler de teşekkür etti.



        ZELENSKİY İLE HUBER KÖŞKÜ'NDE BİR ARAYA GELDİ
        Başkan Erdoğan'ın yoğun programında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Huber Köşkü'nde görüşme de vardı.

        Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısı ile yapılan ikili anlaşmalarda imzalandı.

        Başkan Erdoğan'ın yoğun iş temposu ve son 24 saatteki yoğunluğu da dikkati çekti.
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        Haberler Güncel Aşkınan çalışan yorulmaz! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 24 saatteki yoğun iş temposu dikkat çekti