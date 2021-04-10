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    • 10.04.2021 23:29
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    açıkladı: ile arasında uçuşlar durduruldu mu?

    (), 'dan 'ye yapılan uçak seferleri ve girişlerde daha önceki uygulamanın aynı şekilde devam ettiğini bildirdi.

    Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar durduruldu mu?

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik olmadığını duyurdu.



    SHGM'nin Twitter'dan yaptığı duyuruda, son zamanlarda Rusya basın yayın organları ve sosyal medya kanallarında, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin durdurulduğu, Türkiye'ye girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi isteneceği minvalinde haber ve yayınlara yer verildiği belirtildi.



    'UÇUŞLAR DURDURULDU' İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

    Konuyla ilgili Rusya makamlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde uçuşların durdurulması yönünde herhangi resmi karar olmadığına işaret edilen duyuruda, haberlerin asılsız olduğu bildirildi.



        Rusya'dan Türkiye'ye yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi değişiklik olmadığı, daha önceki uygulamanın aynı şekilde devam ettiği vurgulanan duyuruda, ayrıca tüm ülkelere ait uçuşlarla ilgili mevcut uygulamaların SHGM'nin web sayfasında sunulduğu kaydedildi.
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        Haberler Güncel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü açıkladı: Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar durduruldu mu?