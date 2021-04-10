



Rusya'dan Türkiye'ye yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi değişiklik olmadığı, daha önceki uygulamanın aynı şekilde devam ettiği vurgulanan duyuruda, ayrıca tüm ülkelere ait uçuşlarla ilgili mevcut uygulamaların SHGM'nin web sayfasında sunulduğu kaydedildi.

