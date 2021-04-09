Bu konuda gerekli önlem zaten alınmış oluyor. Eğer öğrencimiz ve öğretmenimiz birlikte maske takıyorsa ve bir sınıfta bir öğrencimizde bununla ilgili bir vaka görülmüşse diğer sınıftaki öğrencilerimiz düzenli olarak 2 ders aralığında bir ateşleri ölçülmek suretiyle kontrol altında tutuluyor ve eğitim öğretim devam ediyor. Ama ikinci bir vaka görülmesi halinde karantina uygulaması değerlendirilebiliyor. Kontrol kılavuzumuzun çizdiği yol haritası var her okul için standart, genel çerçeveye göre hareket ediliyor. Topyekün bir mücadele, umarım bir an önce salgınla ilgili süreci atlatıp hem aşılamayla birlikte, alınan önlemlerle de büyütülerek en iyi şekilde bu sorun çözülecek. Okulları kapatmak en son çare olarak düşünülmeli, aksi çünkü çocuklarımızın okuldan kopmaları belki onaramayacağımız birçok problemlere de neden olabilir" diye konuştu.