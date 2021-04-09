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    • 09.04.2021 12:45
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    , hangi ülkeye ait? 'de düşen KT-1 uçağı hakkında bilgiler!

    'da KT-1 tipi eğitim uçağı denize düştü. MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." ifadelerine yer verildi. Bu noktada çoğu kişi KT-1 uçağının özellikleri hakkında detayları merak edip araştırmya başladı. Peki, ? ? İşte son dakika haberinin detayları!

    takvim.com.tr
    KT-1 uçak teknik özellikleri nelerdir, hangi ülkeye ait? İzmir'de düşen KT-1 uçağı hakkında bilgiler!

    Gündemde yüzbinlerce kişi KT-1 uçak özellikleri neler? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Gelen son dakika habere göre İzmir Foça'da KT-1 tipi eğitim uçağı denize düştü. Bunu duyan vatandaşlar İzmir'de düşen KT-1 eğitim uçakları ile ilgili bilgilere ulaşmaya çalışıyor. KT-1 eğitim uçağı özellikleri hakkında detayları haberimizde derledik.

    KT-1 TİPİ UÇAK HANGİ ÜLKENİN?

    KAI KT-1 Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

    KT-1 TİPİ UÇAK ÖZELLİKLERİ NELER?

    Teknik Özellikler:

    Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

    Mürettebat: 2

    Uzunluk: 10.26 m

    Kanat açıklığı: 10.59 m

    Yükseklik: 3.68 m

    Kanat alanı: 16.01 m²

    Boş ağırlık: 1,910 kg

    Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg

    Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop
        Haberler Güncel KT-1 uçak teknik özellikleri nelerdir, hangi ülkeye ait? İzmir'de düşen KT-1 uçağı hakkında bilgiler!