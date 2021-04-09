KT-1 uçak teknik özellikleri nelerdir, hangi ülkeye ait? İzmir'de düşen KT-1 uçağı hakkında bilgiler!

Gündemde yüzbinlerce kişi KT-1 uçak özellikleri neler? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Gelen son dakika habere göre İzmir Foça'da KT-1 tipi eğitim uçağı denize düştü. Bunu duyan vatandaşlar İzmir'de düşen KT-1 eğitim uçakları ile ilgili bilgilere ulaşmaya çalışıyor. KT-1 eğitim uçağı özellikleri hakkında detayları haberimizde derledik.