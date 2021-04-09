Rahmet ve bereket ayı olan ve İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı için artık günler kaldı. Vatandaşların ibadet ve dualarla geçireceği bu mübarek ayın ne zaman başladığı son günlerde araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ve ilk sahur ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? İLK ORUÇ NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. İlk sahur 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece yapılacak.

İşte 2021 dini günlerin tarihleri;