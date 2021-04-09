Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, geçen hafta Boeing 737-MAX uçaklarının 15 maddelik "Uçuşa Elverişlilik Direktifi" adı altında yer alan şartların uygulanması koşuluyla yeniden uçabileceğini duyurmuştu. Bu kararın ardından THY, iki yıldır park halinde beklettiği MAX uçakları için harekete geçti.
TARİFELİ İLK UÇUŞ 12 NİSAN'DA
İlk aşamada kuyruk tescilleri TC-LCA ve TC-LCE olan iki uçağın tarifeli seferlerde görevlendirileceği, ilk tarifeli uçuşun ise 12 Nisan'da İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacağı öğrenildi.
MARMARA DENİZİ ÜZERİNDE BİR SAAT UÇTU
THY'nin MAX uçaklarıyla test uçuşları bugün başladı. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-LCE kuyruk tescilli uçak, iki yıl aradan sonra gökyüzüyle buluşan ilk MAX oldu. Kalkışının ardından Marmara Denizi üzerinde bir saat boyunca test uçuşu yapan uçak, yine Atatürk Havalimanı'na başarılı bir şekilde indi.