GÜVENİLİRLİĞİ EASA VE FAA TARAFINDAN ONAYLANDI

İki yıl önce bir yazılım arızası nedeniyle tüm dünyada operasyonları durdurulan B737 MAX tipi uçaklar için uygulanan yazılım ve eğitim iyileştirmeleri en yüksek standartlara göre tasarlandı ve test edildi. Boeing şirketinin, en güvenilir uçaklar arasında yer almasını hedeflediği uçak tipi çalışmalar sonucunda Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli uçuş onaylarını almayı başardı. THY de yeniden uçuşa geçecek uçaklar için gerekli tüm prosedür ve testleri en yüksek standartta uyguluyor.